Üye Girişi
Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular - Son Dakika

Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular

31.10.2021 18:33
Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da Başak Gül Yoncalık ile iki kardeşi, otomobille dolaştıkları esnada çarptıkları park halindeki motosiklet sürücüsü B.D. ile arkadaşı Ç.K.'nın kendilerini tehdit edip, araca zarar verdikleri gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

ANKARA'da Başak Gül Yoncalık ile iki kardeşi, otomobille dolaştıkları esnada çarptıkları park halindeki motosiklet sürücüsü B.D. ile arkadaşı Ç.K.'nın kendilerini tehdit edip, araca zarar verdikleri gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Olay, 2 hafta önce Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Yoncalık, beraberinde kardeşleri Başak Gül ve Eray ile birlikte otomobil ile gezintiye çıktı. İddiaya göre Yoncalık kardeşlerin içinde bulunduğu otomobil ara sokakta park halinde bulunan B.D.'ye ait motosiklete çarptı. Kazanın ardından araçtan inen kardeşler motosikletin üzerine, zararı karşılamak istediklerini dair cep telefonu numarasının da yer aldığı not bıraktı. Yoncalık kardeşler, kendilerine ulaşan B.D. ile görüşerek motosiklette oluşan hasar nedeniyle bir miktar para verdi.

CEP TELEFONUNA YANSIDIPerşembe günü motosiklet sürücüsü B.D. beraberinde arkadaşı Ç.K. ile birlikte kazanın yaşandığı yere geldi. B.D. üzerinde Faruk Yoncalık'ın telefon numarasının bulunduğu iki otomobile zarar vermeye başladı. İddiaya göre otomobillerin lastiklerini kesip, farlarını kıran ve ses sistemlerini çalan iki arkadaş olay yerinden uzaklaştı. Olay anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile saniyi saniye kaydedildi. B.D. olaydan sonra Yoncalık kardeşlere tehdit mesajı attı. Yaşanan olay sonrası Başak Gül Yoncalık ile iki kardeşi, polise giderek şikayette bulundu. '10-15 BİN LİRALIK HASAR BIRAKIYORLAR'Başak Gül Yoncalık, kardeşleri ile araçlarıyla seyir halindeyken bir motora çaptıklarını, zararı karşılamak için not bıraktıklarını söyledi. Motosiklet sahibinin daha sonra kendilerine ulaştığını söyleyen Yoncalık, "Biz zararı karşılıyoruz ama bu arkadaşlar aradan bir süre geçtikten sonra geliyorlar. Burada iki aracımızın bulunduğu yerde araçların bir tanesinin tentesini kesiyorlar, içeri giriyorlar diğeri gözcülük yapıyor. Ses sistemimizi alıyorlar, 2 aracımızın da lastiklerini bıçakla patlatıyorlar, farlarımızı kırıyorlar. Yaklaşık 10-15 bin liralık hasar bırakıyorlar. Sonra çekip ellerini kollarını sallaya sallaya gidiyorlar. Olayın olduğu gece binada bir arkadaşım video kaydı alıyor. Şikayette bulunduk, bir gece nezarette kaldılar. Ertesi sabah serbest kalıyorlar. Serbest kaldıktan yarım saat sonra bu şahıs beni arıyor, 'ben bir gece nezarette kaldım senin kardeşin Eray Yoncalık da hastanede kalacak, hastanelik olacak ve sokakta gezdirmeyeceğim' diye tehditler savurdu" dedi.'TEHDİTVARİ MESAJLARIN HEPSİNİ KAYDETTİM'

Sosyal medya üzerinden de tehdit edildiklerini söyleyen Yoncalık, "Telefondaki konuşmasının ses kaydını birebir aldım, mesajlarını aldım. Tehditkar mesajların hepsini kaydettim. Biz yarım saat öncesinde de karakoldan ayrıldık. Şikayette bulunduk, tehditkar mesajlarını gösterdik, ses kaydını verdik. Bu işin peşini bırakmayı düşünmüyoruz" dedi.


Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular
Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular
Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular
Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular
Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular
Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular

Cep Telefonu, Motosiklet, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu 18:28 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı 17:57 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü 16:54 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var 16:35 Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş 16:18 Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu 15:38 Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım 15:31 Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi 13:29 Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi

Son Dakika Haberleri
18:28 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
18:19 Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı
17:56 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı
17:51 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti
17:50 Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:53 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
16:32 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! Akdeniz ekibi, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! Akdeniz ekibi, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı         
18:30
Oyunun sonu bu sefer facia! Kızgın boğa, kırmızı giyen adamı atar damarını keserek öldürdü Oyunun sonu bu sefer facia! Kızgın boğa, kırmızı giyen adamı atar damarını keserek öldürdü         
17:59
Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti         
17:52
Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu         
16:53
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı         
13:10
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 18:39:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement