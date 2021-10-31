Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular - Son Dakika

ANKARA'da Başak Gül Yoncalık ile iki kardeşi, otomobille dolaştıkları esnada çarptıkları park halindeki motosiklet sürücüsü B.D. ile arkadaşı Ç.K.'nın kendilerini tehdit edip, araca zarar verdikleri gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Olay, 2 hafta önce Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Yoncalık, beraberinde kardeşleri Başak Gül ve Eray ile birlikte otomobil ile gezintiye çıktı. İddiaya göre Yoncalık kardeşlerin içinde bulunduğu otomobil ara sokakta park halinde bulunan B.D.'ye ait motosiklete çarptı. Kazanın ardından araçtan inen kardeşler motosikletin üzerine, zararı karşılamak istediklerini dair cep telefonu numarasının da yer aldığı not bıraktı. Yoncalık kardeşler, kendilerine ulaşan B.D. ile görüşerek motosiklette oluşan hasar nedeniyle bir miktar para verdi.

CEP TELEFONUNA YANSIDIPerşembe günü motosiklet sürücüsü B.D. beraberinde arkadaşı Ç.K. ile birlikte kazanın yaşandığı yere geldi. B.D. üzerinde Faruk Yoncalık'ın telefon numarasının bulunduğu iki otomobile zarar vermeye başladı. İddiaya göre otomobillerin lastiklerini kesip, farlarını kıran ve ses sistemlerini çalan iki arkadaş olay yerinden uzaklaştı. Olay anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile saniyi saniye kaydedildi. B.D. olaydan sonra Yoncalık kardeşlere tehdit mesajı attı. Yaşanan olay sonrası Başak Gül Yoncalık ile iki kardeşi, polise giderek şikayette bulundu. '10-15 BİN LİRALIK HASAR BIRAKIYORLAR'Başak Gül Yoncalık, kardeşleri ile araçlarıyla seyir halindeyken bir motora çaptıklarını, zararı karşılamak için not bıraktıklarını söyledi. Motosiklet sahibinin daha sonra kendilerine ulaştığını söyleyen Yoncalık, "Biz zararı karşılıyoruz ama bu arkadaşlar aradan bir süre geçtikten sonra geliyorlar. Burada iki aracımızın bulunduğu yerde araçların bir tanesinin tentesini kesiyorlar, içeri giriyorlar diğeri gözcülük yapıyor. Ses sistemimizi alıyorlar, 2 aracımızın da lastiklerini bıçakla patlatıyorlar, farlarımızı kırıyorlar. Yaklaşık 10-15 bin liralık hasar bırakıyorlar. Sonra çekip ellerini kollarını sallaya sallaya gidiyorlar. Olayın olduğu gece binada bir arkadaşım video kaydı alıyor. Şikayette bulunduk, bir gece nezarette kaldılar. Ertesi sabah serbest kalıyorlar. Serbest kaldıktan yarım saat sonra bu şahıs beni arıyor, 'ben bir gece nezarette kaldım senin kardeşin Eray Yoncalık da hastanede kalacak, hastanelik olacak ve sokakta gezdirmeyeceğim' diye tehditler savurdu" dedi.'TEHDİTVARİ MESAJLARIN HEPSİNİ KAYDETTİM'

Sosyal medya üzerinden de tehdit edildiklerini söyleyen Yoncalık, "Telefondaki konuşmasının ses kaydını birebir aldım, mesajlarını aldım. Tehditkar mesajların hepsini kaydettim. Biz yarım saat öncesinde de karakoldan ayrıldık. Şikayette bulunduk, tehditkar mesajlarını gösterdik, ses kaydını verdik. Bu işin peşini bırakmayı düşünmüyoruz" dedi.