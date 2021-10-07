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CEZAEVİNDEKİ 'PKK AĞI'NA 3 İLDE OPERASYON; 10 GÖZALTI - Son Dakika

CEZAEVİNDEKİ 'PKK AĞI'NA 3 İLDE OPERASYON; 10 GÖZALTI

07.10.2021 14:51
CEZAEVİNDEKİ 'PKK AĞI'NA 3 İLDE OPERASYON; 10 GÖZALTI

İZMİR merkezli 3 ilde, PKK adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerden bilgi alıp, dışarıdaki örgüt üyelerine aktaran ve dışarıdaki yöneticilerin talimatlarını da tutuklu ve hükümlülere ilettikleri öne süren 3 derneğe üye kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İZMİR merkezli 3 ilde, PKK adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerden bilgi alıp, dışarıdaki örgüt üyelerine aktaran ve dışarıdaki yöneticilerin talimatlarını da tutuklu ve hükümlülere ilettikleri öne süren 3 derneğe üye kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Dernek binaları ve şüphelilerin adreslerine yapılan baskında, 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK adına silahlı ve silahsız faaliyet yürüttükleri iddiasıyla cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişilerle görüşme yapan, terör örgütü yöneticilerinin talimatlarını aktaran, buradan edindikleri örgütsel bilgileri de dışarıya ilettikleri öne sürülen kişilerin üye olduğu 3 derneğe, bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (Ege TUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) ve İzmir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-DER) ile şüphelilerin Manisa ve Hatay'daki adreslerine düzenlenen İzmirli merkezli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, terör örgütü propagandası içeren kitap, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Emniyete götürülen 10 şüphelinin buradaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Terör, İzmir, Ege, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CEZAEVİNDEKİ 'PKK AĞI'NA 3 İLDE OPERASYON; 10 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: CEZAEVİNDEKİ 'PKK AĞI'NA 3 İLDE OPERASYON; 10 GÖZALTI - Son Dakika
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