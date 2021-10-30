Üye Girişi
Son dakika! Çin, küresel kalkınma için "dayanışma" çağrısında bulundu - Son Dakika

Son dakika! Çin, küresel kalkınma için "dayanışma" çağrısında bulundu

30.10.2021 22:37
Son dakika! Çin, küresel kalkınma için

Son dakika gündem haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, küresel kalkınmayı hızlandırmak ve yönetişim zorluklarını ele almak için dayanışma içinde çalışma çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, küresel kalkınmayı hızlandırmak ve yönetişim zorluklarını ele almak için dayanışma içinde çalışma çağrısında bulundu.

Şinhua ajansının haberine göre, Şi, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

Küresel kalkınmayı hızlandırmak ve yönetişim zorluklarını ele almak için dayanışma çağrısı yapan Şi, bu kapsamda "Küresel Kalkınma Girişimi" başlatılması teklifinde bulundu.

Şi, bu kapsamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için Ar-Ge iş birliğini güçlendirmeye, gelişmekte olan ülkelere daha fazla aşı sağlamaya ve aşı şirketlerini gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferini teşvik etmeye çağırdı.

Çin'in gelişmekte olan ülkelerde aşının erişilebilirliğini artırmak ve aşılamayla küresel bir savunma mekanizması oluşturmaya olumlu katkıda bulunmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Şi, büyük ekonomilerin sorumlu makroekonomik politikalar benimseyerek enflasyonun gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemesinden kaçınması ve uluslararası finansal sistemin sağlıklı işleyişini sağlaması gerektiğini kaydetti.

Şi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinden sıyrılarak toparlanmayı teşvik etmek için koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak kalkınmayı sağlamak için kapsayıcılığın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel Kalkınma Girişimi'ne daha fazla ülkenin aktif katılımının önemini vurgulayan Şi, "Hiçbir ülkenin geride kalmaması için insan merkezli bir yaklaşım benimsemeli ve küresel kalkınmayı daha adil, etkili ve kapsayıcı hale getirmeliyiz." dedi.

Şi, ülkeler arasında bloklaşmanın tehlikelerine işaret ederek, "Münhasır bloklar oluşturmak, hatta ideolojik çizgiler çizmek sadece bölünmeye neden olacak ve daha fazla engel yaratacak, bu da hiçbir işe yaramayacak, sadece bilimsel ve teknolojik yeniliklere zarar verecek." diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerin emisyonu azaltma konusunda örnek olmalarının önemine değinen Şi, bu ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede finansman sağlama taahhütlerini yerine getirmeleri ve gelişmekte olan ülkelere teknoloji, kapasite geliştirme ve diğer destekleri sağlamaları gerektiğini ifade etti.

Şi, salgının "kara bulutlarını" erken bir tarihte dağıtmak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Çin, küresel kalkınma için 'dayanışma' çağrısında bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok 22:04 Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok Beton mikserinin metrelerce sürüklediği araçta bulunan kadın sinir krizi geçirdi 21:26 Beton mikserinin metrelerce sürüklediği araçta bulunan kadın sinir krizi geçirdi AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan 20:10 AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan "Kürdistan" gözaltısına tepki: Doğru bulmuyorum
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı 18:44 Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Kim Milyoner Olmak İster'de 16:45 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı 16:09 Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı 15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor! Masada Vitor Pereira'nın geleceği var Fenerbahçe'de yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor! Masada Vitor Pereira'nın geleceği var         
22:31
G20 liderleri, çok uluslu şirketler için küresel kurumlar vergisini onayladı G20 liderleri, çok uluslu şirketler için küresel kurumlar vergisini onayladı         
21:42
Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi         
20:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek         
19:51
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde         
17:08
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu         
15:32
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 22:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Çin, küresel kalkınma için "dayanışma" çağrısında bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement