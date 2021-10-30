Son dakika! Çin, küresel kalkınma için "dayanışma" çağrısında bulundu - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, küresel kalkınmayı hızlandırmak ve yönetişim zorluklarını ele almak için dayanışma içinde çalışma çağrısında bulundu.

Şinhua ajansının haberine göre, Şi, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

Küresel kalkınmayı hızlandırmak ve yönetişim zorluklarını ele almak için dayanışma çağrısı yapan Şi, bu kapsamda "Küresel Kalkınma Girişimi" başlatılması teklifinde bulundu.

Şi, bu kapsamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için Ar-Ge iş birliğini güçlendirmeye, gelişmekte olan ülkelere daha fazla aşı sağlamaya ve aşı şirketlerini gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferini teşvik etmeye çağırdı.

Çin'in gelişmekte olan ülkelerde aşının erişilebilirliğini artırmak ve aşılamayla küresel bir savunma mekanizması oluşturmaya olumlu katkıda bulunmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Şi, büyük ekonomilerin sorumlu makroekonomik politikalar benimseyerek enflasyonun gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemesinden kaçınması ve uluslararası finansal sistemin sağlıklı işleyişini sağlaması gerektiğini kaydetti.

Şi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinden sıyrılarak toparlanmayı teşvik etmek için koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak kalkınmayı sağlamak için kapsayıcılığın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel Kalkınma Girişimi'ne daha fazla ülkenin aktif katılımının önemini vurgulayan Şi, "Hiçbir ülkenin geride kalmaması için insan merkezli bir yaklaşım benimsemeli ve küresel kalkınmayı daha adil, etkili ve kapsayıcı hale getirmeliyiz." dedi.

Şi, ülkeler arasında bloklaşmanın tehlikelerine işaret ederek, "Münhasır bloklar oluşturmak, hatta ideolojik çizgiler çizmek sadece bölünmeye neden olacak ve daha fazla engel yaratacak, bu da hiçbir işe yaramayacak, sadece bilimsel ve teknolojik yeniliklere zarar verecek." diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerin emisyonu azaltma konusunda örnek olmalarının önemine değinen Şi, bu ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede finansman sağlama taahhütlerini yerine getirmeleri ve gelişmekte olan ülkelere teknoloji, kapasite geliştirme ve diğer destekleri sağlamaları gerektiğini ifade etti.

Şi, salgının "kara bulutlarını" erken bir tarihte dağıtmak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.