Üye Girişi
Son dakika! Cinsel tacizci kabusu oldu - Son Dakika

Son dakika! Cinsel tacizci kabusu oldu

20.10.2021 12:49
Son dakika! Cinsel tacizci kabusu oldu

Son dakika haberler... Adana'nın Kozan ilçesinde farklı zamanlarda 9 kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, 24 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Adana'nın Kozan ilçesinde farklı zamanlarda 9 kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, 24 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Şahsın sosyal medyadan kadın profili ile ulaşarak taciz ettiği 29 yaşındaki genç kız, zanlının tutuklanmasını istedi.

Temmuz ayında Facebook'tan aldığı cinsel içerikli taciz mesajları ile korku dolu günler yaşayan V.T. (29), polise giderek şikayetçi olduğunda tek mağdurun kendisi olmadığını ve 9 kadının aynı kişi tarafından farklı dönemlerde taciz edildiğini öğrendi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları taciz ettiği iddia edilen E.B.T.yi (27) gözaltına alarak, dijital materyallerde yaptıkları incelemelerde kadınlara attığı mesajları ve kendisine gönderilen mesajları belgeledi. Bunun üzerine E.B.T. hakkında dava açıldı.

V.T, 24 Kasım'da görülecek olan duruşma öncesi tacizcinin hak ettiği cezayı almasını istediklerini ifade ederek, "Temmuz ayı başında benim Facebook hesabına kadın profili ile cinsel içerikli mesajlar geldi. Hesapları engelledikçe farklı profillerden eklemeye, mesajlar atmaya devam etti. Bana cinsel içerikli videolarını atarak sürekli taciz etmeye başladı. Karakola şikayete gittim. Orada benimle birlikte başka şikayetçi olan bayanlar da olduğunu gördüm. Çok basit bir şekilde 'Size bir şey sorabilir miyim?' diye başladı. Orada benimle birlikte başka bir mağdur ismini vermesi üzerine onun üzerine gidildi. Cep telefonu ile bize yolladığı içerikler tespit edildi. Gözaltına alındı, tutuklandı. Bizler koruma kararı aldık ama hapse girip çıktı, yeniden bu koruma kararını ihlal etti. Bunu bu kez mahkeme reddetti. Telefonda içerikler incelendi, savcılıktan aldığımız bilgiye göre bu kişinin olduğu ispatlandı. Ama bu kişi, 'Savcıya gitseniz de bir şey olmayacak' diyor. İlla bize temas olması mı lazım, tecavüz mü etmesi lazım? Bu kişi ceza almazsa bunun devamı gelecek" dedi.

Mağdur V.D., zanlının 9 ayrı taciz dosyası olduğunu, ilk tacizinin 2015 yılında olmak üzere kadınları açık alanda elle tacizi başta olmak üzere 9 ayrı davasının bulunduğunu söyledi. - ADANA

Öğretmenler Günü, Kozan, Adana, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Cinsel tacizci kabusu oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu 12:42 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı 12:31 Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı 12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı 12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu 12:01 ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü 11:47 Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar 11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım 11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım

Son Dakika Haberleri
12:41 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu
12:36 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
12:17 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor
12:13 Reyhan Karaca yıllar sonra anlattı! Aşı karşıtı babası yüzünden canından oluyordu
12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı
12:03 Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı
11:50 Adana'da kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
11:49 Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor
11:44 Altın fiyatları bugün ne oldu? 20 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rus basınında: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rus basınında: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
12:45
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu ama yine de hayatta kaldı! Onun lakabı artık Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu ama yine de hayatta kaldı! Onun lakabı artık "Kedi"         
12:10
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor         
11:49
Masaya vurarak, Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı         
11:33
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu         
10:18
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti         
22:57
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 12:56:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Cinsel tacizci kabusu oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement