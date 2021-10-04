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Son Dakika | Çocuklar Hayvanları Koruma Günü'nde sevimli dostlarıyla buluştu - Son Dakika

Son Dakika | Çocuklar Hayvanları Koruma Günü'nde sevimli dostlarıyla buluştu

04.10.2021 19:16

Bir son dakika haberine göre Çocuklar Hayvanları Koruma Günü'nde sevimli dostlarıyla buluştu Ankara' da bir ilk, "Endemik Vadi" Pursaklar Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde çocukları hayvanlar ile buluşturdu.

Çocuklar Hayvanları Koruma Günü'nde sevimli dostlarıyla buluştu

Ankara' da bir ilk, "Endemik Vadi"

ANKARA - Pursaklar Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde çocukları hayvanlar ile buluşturdu. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çocukları hayvanlarla buluşturmak için bir takım tesisler yaptık" dedi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, Pursaklar Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik oluşturuldu. Etkinlik bünyesinde, çocuklar hayvanlar ile belli besleme noktalarında vakit geçirdi. Hayvanlar ile çocukları buluşturma noktasında yaşanılan en büyük sorunun çocukların hayvanlardan korkması olduğunu söyleyen Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Bizler hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz ama burada ailelere de çok iş düşüyor. Çocuklarla hayvanları buluşturacakları ortamları bizler oluşturacağız ama aileler de getirecekler ve bu tanışmayı sağlayacaklar. Son iki yıl içinde üç ayrı nokta yaptık. 70 adet besleme noktası yaparak besleme noktalarımızı arttırdık. Merkezi yerlere 60 tane kulübe inşa ettik. 137 tane sahiplendirme yaptık. 13 bin mama dağıtımı yaptık" diye konuştu.

"Aynı ama birbirinden çok farklı uçları, bir şehirde yaşatmanın gayreti içindeyiz "

Etkinlik kapsamında çocuklar ile birlikte belediyenin Evcil Hayvan Parkını gezen Çetin, "Burayı yaparken üç tane amacımız vardı. Bir tanesi sokakta yaşayan hayvanların kısırlaştırılması tedavisi ve rehabilitasyonu için kliniklerimizi inşa ettik. Yaklaşık 40 adet kanatlı kuş türünü de burada sergiliyoruz. Çocuklar görebilsin ve tanıyabilsin diye. Daha önemlisi kuluçka tesisi kurduk. Özellikle doğaya salabileceğimiz kuşların çoğalmasını istiyoruz ve bu çoğalan kuşları da ilçemizin parklarına ve yeşil alanlarına salıyoruz. Hayvanseverlik zor bir başlık. Şehir hayatı ve hayvanseverlik insanların hayatında çok bağdaştırılamadı. Bir tarafta aşırı derecede ilgi gösterenler diğer tarafta da değişik sebepler ile korkanlar var. Aynı ama birbirinden çok farklı uçları bir şehirde yaşatmanın gayreti içindeyiz. Bu konuda hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyoruz. Bütün imkanlarımızı bu uyuma ve birlikteliğe seferber etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burası Ankara'da bir ilk"

Ankara'ya ait nesli tükenmekte olan Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı gibi Ankara'ya ait hayvan ve bitki türlerini de içinde barındıran Endemik Vadi parkını da çocuklar ile birlikte gezen Çetin, " Burası Ankara'da bir ilk, Ankara'dan ismini almış bitkileri ve Ankara'ya ait hayvan türlerini bir arada görebileceğiniz bir vadi. Ankara'da kaybolmaya yüz tutmuş 4 tane hayvan türü var. Bunlar Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı ve Ankara Güvercini. Biz bunları, bir taraftan farkındalığını arttırmak diğer taraftan da soylarının devam etmesini sağlamak için böyle bir alanda yaşatıyoruz. Ankara'dan ismini almış çiçek türlerimiz var. Şimdilik 12 tanesini burada tohumlandırıp fidan haline getirip hemşerilerimize dağıtmak istiyoruz" şeklide konuştu.

Son Dakika | Çocuklar Hayvanları Koruma Günü'nde sevimli dostlarıyla buluştu
Son Dakika | Çocuklar Hayvanları Koruma Günü'nde sevimli dostlarıyla buluştu
Son Dakika | Çocuklar Hayvanları Koruma Günü'nde sevimli dostlarıyla buluştu
Son Dakika | Çocuklar Hayvanları Koruma Günü'nde sevimli dostlarıyla buluştu

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, 4 Ekim, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çocuklar Hayvanları Koruma Günü'nde sevimli dostlarıyla buluştu - Son Dakika


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