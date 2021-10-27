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Son dakika... Çorum'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Çorum'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

27.10.2021 10:21
Son dakika... Çorum'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Çorum'da bir derneğe ait lokalde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çorum'da bir derneğe ait lokalde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde silah sesleri geldiği ihbarı üzerine Kıbrıs Caddesi'ndeki lokale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik'in (16) silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kıbrıs, Çorum, Silah, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çorum'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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