Son dakika... Çorum'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'da bir derneğe ait lokalde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde silah sesleri geldiği ihbarı üzerine Kıbrıs Caddesi'ndeki lokale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik'in (16) silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.