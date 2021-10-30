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Son Dakika | Çorum'daki 'dernek' cinayetinde 10 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Çorum'daki 'dernek' cinayetinde 10 gözaltı

30.10.2021 12:52
Son Dakika | Çorum'daki 'dernek' cinayetinde 10 gözaltı

Son dakika haber: Çorum'da bir dernekte 2 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Çorum'da bir dernekte 2 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Ekim'de Yavruturna Mahallesi Esnafevler 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde faaliyet gösteren Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Cihan Kanbur olay yerinde, yaralılardan Semih Özçelik'de (16) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10 kişi gözaltına alındı

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişleri sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. - ÇORUM

Son Dakika | Çorum'daki 'dernek' cinayetinde 10 gözaltı
Son Dakika | Çorum'daki 'dernek' cinayetinde 10 gözaltı
Son Dakika | Çorum'daki 'dernek' cinayetinde 10 gözaltı

Polis, kavga, Çorum, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Çorum'daki 'dernek' cinayetinde 10 gözaltı - Son Dakika


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