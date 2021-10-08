Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYÜPSULTAN'DA KABRİSTAN ZİYARETİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, yazar Ahmet Kekeç, merhum İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan dha sonra burada bulunan Eyüpsultan Camii Haziresi'ndeki gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, yazar Ahmet Kekeç, merhum İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.