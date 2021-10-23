Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla... - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla...
23.10.2021 13:18
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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