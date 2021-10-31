Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'dan ayrıldı

Son dakika haberler... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.50'de İtalya'nın başkenti Roma'dan ayrıldı.

Son Dakika

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