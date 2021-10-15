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Son dakika: Cumhurbaşkanı: "Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecektir" - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı: "Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecektir"

15.10.2021 16:43
Son dakika: Cumhurbaşkanı:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'de son gelişmeler ile ilgili olarak, "Bir yere kadar bu sabrımız devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'de son gelişmeler ile ilgili olarak, "Bir yere kadar bu sabrımız devam etti. Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Siyasi cinayet tartışmaları ile ilgili konuşan Erdoğan, "Siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla iktidar olarak fırsat vermeyiz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'nde Cuma namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir"

Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor. Tabii bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri, Amerika geliyor. ve bunların verdiği her türlü destek silah, mühimmat, araç, gereç bunlarla birlikte burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı tabii bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da aynı şekilde bu mücadele sürdürülüyor. Tabii bir yere kadar bu sabrımız devam etti. ve son olarak da biliyorsunuz, iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız" dedi.

"Her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz"

Taliban'ın Ankara'da yaptığı görüşmeler ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taliban artık dünyada da kabul arayışları içerisinde. Henüz ülkeler Taliban'ın şu andaki durumunu kabul etmiş durumda değiller. Ondan sonra ülkelerin kendilerini kabulü noktasında arayışları var. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler noktasında, gerek insani yardım noktasında gerekse Afganistan'daki bu yeni sürecin işlerliği konusunda tabii ki talepleri oldu. ve bu talepler konusunda da bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki bu yönetim gerçekten uluslararası ilişkilerde hakikaten Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içerisinde olsun. Münasebetlerinde bizlerle uluslararası ilişkiler noktasında adil bir yaklaşım içerisinde olsun. ve böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkıyla bizim kadim kardeşliğimiz var. Kadim dostluğumuz var. Onları bir kenara koymamız mümkün değil. Şu ana kadar da biliyorsunuz Afganistan'ın altyapısında, üst yapısında bizim çok emeklerimiz oldu. Bu emeklerimizi de son ana kadar da hep sürdürdük. ve son anda da Kabil Havalimanı işletmesini bizler yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz" diye konuştu.

"Türkiye için sıkıntı söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de yaşanan enerji krizi hakkında, "Biz tedbirlerimizi ciddi manada zaten aldık. Bundan sonraki süreçte de yine alıyoruz. Yani Azerbaycan'la yapılan bu anlaşmaların hepsi tedbire yöneliktir. TANAP bizim için bir rezerv adeta, söz konusu. Ama Rusya'yla olan anlaşmalarımız bu konuda çok çok hassas ve bu hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Gerek Rusya'yla olsun, gerek İran'la olsun, gerek Azerbaycan'la olsun bu tür anlaşmalar, bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. Fakat sadece İngiltere değil birçok batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Hamd olsun bizim şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil. ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Ama Türkiye için sıkıntı söz konusu değil" dedi.

"Siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla iktidar olarak fırsat vermeyiz"

'Siyasi cinayet' tartışmaları hakkında konuşan Erdoğan, "Bu zat eğer bu konularda samimiyse, dürüstse, gerçi bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok. Bu işin mercii yargıdır. Yargıya müracaat edersin. Delillerini yargıya sunarsın. Bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da ne yapar? Bunların üzerine üzerine gider. Ama bu zat bugüne kadar akşam yalan, sabah yalan, hayatı böyle geçmiş. Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar ve bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz, bunun gayreti içerisindeler. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Bizler de yargıya özellikle müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Ona göre de, bu kim olursa olsun, böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Ama bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız" ifadelerini dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Suriye, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı: 'Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecektir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Cumhurbaşkanı: "Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecektir" - Son Dakika
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