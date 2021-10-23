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Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2) - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)

23.10.2021 14:40
Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin daha adil bir dünya idealiyle verdiği mücadele sömürgecilerin ve içimizdeki uzantılarını fevkalade rahatsız ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin daha adil bir dünya idealiyle verdiği mücadele sömürgecilerin ve içimizdeki uzantılarını fevkalade rahatsız ediyor. Afrika'daki kendi kanlı ve katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları biz kesinlikle muhatap almıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Ufku dar olanların, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenlerin kendilerinin çok boyutlu dış politikasını anlayamadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dahası muhalefetin ve zihnini yeminli Türkiye düşmanlarına kiralamış bazı kesimlerin, attığımız tüm bu adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Hayatında hiç ticaret yapmamış, ürün alıp satmamış, ihracat, yatırım, üretim, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler 'Türkiye'nin Afrika'da ne işi var?' diyor."

Aynı soruyu Türkiye'deki lejyonerleriyle birlikte tescilli sömürgecilerin de sorduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin daha adil bir dünya idealiyle verdiği mücadele, sömürgecileri ve içimizdeki uzantılarını fevkalade rahatsız ediyor. Afrika'daki kendi kanlı ve katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları biz kesinlikle muhatap almıyoruz. Siz değil misiniz, Cezayir'de 1 milyon insanı katlettiniz, Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz, Ruanda'da 900 bin insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı, batı, Fransa bunu yapanlar. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunlar önce insanlığı öğrenmeleri lazım. Nereden? Türkiye'den öğrenmeleri lazım. Çünkü bizi Afrika politikamızdan dolayı eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz zaten misliyle veriyor. Küresel vizyonumuzun en önemli parçalarından olan Afrika kıtasıyla iş birliğimizi, sömürgecileri ve içimizdeki beşinci kollarını rahatsız etme pahasına önümüzdeki dönemde de güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Eskişehir'e yapılan yatırımlar

Yurt dışında bu adımları atarken ülkenin içini de ihmal etmediklerini dile getiren Erdoğan, bir taraftan ihracatçılara yeni kapılar açtıklarını, diğer taraftan da insanları yeni hizmetler ve yatırımlarla tanıştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Hemen her hafta bir şehri ziyaret ederek, yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını milletle birlikte yaşadıklarını belirten Erdoğan, önceki hafta Adana'da 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımının resmi açılışlarını yaptıklarını anımsattı. Erdoğan, aynı gün Türkiye'nin en stratejik sanayi tesislerinden biri olacak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin temelini attıklarını kaydetti.

Erdoğan, ardından Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığının bir senede toplam 1 milyar liralık bütçeyle hayata geçirdiği mesleki eğitimde 1000 okul projesinin tamamlanma programını icra ettiklerini belirtti.

Hizmet yolculuğuna bugün de Eskişehir'de devam ettiklerine işaret eden Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından Çin'in HAİER firmasının kurduğu beyaz eşya fabrikası ile organize sanayi bölgesinde yapılan 52 yeni fabrika ve altyapı tesislerinin açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

Erdoğan, akabinde de bakanlıklar, kurumlar ve belediyelerin tamamladığı toplam yatırım bedeli 2,7 milyar lirayı aşan 106 ayrı kalem eserin toplu açılış törenine iştirak edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de yaptıkları yatırımları anlattığını belirterek, "Şu iki kalemi düşünün yaklaşık 160 ayrı tesis ve uluslararası. Peki, bu ana muhalefet CHP, Eskişehir'de bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz." dedi.

Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü hatırlatan Erdoğan, o sırada sahneye çıkan Hamza isimli bir çocuğa oyuncak hediye etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz Ziya Paşa'nın sözüyle hep konuşuyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar, şimdi gelirken Şehir Hastanesi'nin önünden geçtik. Biz buyuz işte. Devasa Eskişehir Şehir Hastanesi hamdolsun. Nasıl, memnun musunuz? İnşallah bunlar ardı ardına devam ediyor. Bugün tabii bir de millet bahçesinin açılışını da yapacağız. Onu da inşallah en güzel şekliyle Eskişehir'imize kazandırmış olduk. Eskişehir'i hedeflerine bir adım daha yaklaştıran tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Eserlerin inşasına destek veren mühendisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Allah ömür, millet de yetki verdikçe Eskişehir ile diğer 80 vilayetimiz için de çalışmayı sürdüreceğiz. Tabii bunun için önümüzdeki 1,5 yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Eskişehir 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok yola devam. Çok çalışacağız."

(Sürecek)

AK Parti Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2) - Son Dakika
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