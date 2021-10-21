Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde 21 Ekim 2007 tarihinde PKK'lı teröristlerin komando taburuna ağır silahlarla saldırması sonucu şehit olan 12 asker mezarları başında anılırken, olayın acısı ise hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruyor.

Edinilen bilgilere göre 21 Ekim 2007 tarihinde saat 23.30 sularında Kuzey Irak'tan gelen yaklaşık 150 kişilik bir PKK grubu, sınıra 4 kilometre uzaklıkta olan Dağlıca Komando Taburuna ağır silahlarla saldırmış, saldırı sonucunda 12 asker şehit olurken, 16 asker yaralanmış ve 8 askere de ulaşılamamıştır. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre çatışmanın ardından yapılan takip operasyonlarında 34 PKK'lı etkisiz hale getirilmiştir. Yine Genelkurmay Başkanlığı tarafından 4 Kasım 2007 tarihli basın açıklamasında, 21 Ekim 2007 tarihinden beri haber alınamayan 8 Türk askerinin TSK bünyesine katıldığı açıklanmıştır. 8 asker 3 Kasım 2007 günü Kuzey Irak'a giden DTP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Osman Özçelik ve Fatma Kurtulan'a 4 Kasım sabah erken saatlerde teslim edilmişlerdir. - HAKKARİ