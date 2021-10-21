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Son dakika... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalık en az 165 çocuğun ölümüne neden oldu - Son Dakika

Son dakika... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalık en az 165 çocuğun ölümüne neden oldu

21.10.2021 18:52
Son dakika... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalık en az 165 çocuğun ölümüne neden oldu

Son dakika gündem haberi: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle geçtiğimiz Ağustos ayının sonundan bu yana en az 165 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle geçtiğimiz Ağustos ayının sonundan bu yana en az 165 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalığın giderek yayılması, ülkede çocuk ölümlerine neden oluyor. Yerel basında yer alan haberlerde, ülkenin güneybatısında yayılan ve bilinmeyen bir hastalık nedeniyle geçtiğimiz Ağustos ayının sonundan bu yana en az 165 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi. İlk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kwilu eyaletinde yer alan Gungu kasabasında ortaya çıkan hastalığın, 5 yaşına kadar olan çocukları etkilediği belirtilirken, Kwilu Eyaleti Sağlık Baklanı Jean-Pierre Basake yaptığı açıklamada, enfekte olan çocukların bazılarının sıtma benzeri semptomlar gösterdiğini kaydetti. Basake, "Sıtmaya benziyor ve hızlı testlerde pozitif çıkıyor, fakat sıtmanın yanı sıra bazı çocuklar ise, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz ve anemiye neden olan bir hastalıkla mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı. Bakan Basake, Kwilu Sağlık Bakanlığının henüz hastalığın kaynağını araştırmaya ve karşı önlemler geliştirmeye yönelik çalışmalara başlamadığını belirtti.

Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Mukedi Topluluğu Başkanı Alain Nzamba yaptığı basın açıklamasında, hastalığın Lozo Munene ve Kinzamba köylerinde günlük ortalama 4 çocuğun ölümüne neden olduğunu kaydetti.

-İHA-

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalık en az 165 çocuğun ölümüne neden oldu - Son Dakika


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