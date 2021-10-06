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Son dakika! Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika! Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı

06.10.2021 14:30
Son dakika! Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre Arnavutköy'de balık tutmak için çıktıkları kayalıklarda dalganın vurması sonucu denize düşen 4 arkadaştan 1'inin hayatını kaybettiği facianın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Arnavutköy'de balık tutmak için çıktıkları kayalıklarda dalganın vurması sonucu denize düşen 4 arkadaştan 1'inin hayatını kaybettiği facianın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dev dalgalara arasında denize batıp çıkan 4 şahsın hayatta kalma mücadelesi yer alıyor.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde kayalıkların üzerinde balık tutan 4 arkadaş dalga vurması üzerine denize düşmüş 3 kişi kurtarılırken, 52 yaşındaki Hamit Dinamit ise yaşamını yitirmişti. Dehşete düşüren olayın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde denize düşen 4 kişinin dalgalar içinde zaman zaman kaybolduğu, bazılarının da çırpınarak hayatta kalma mücadelesi verdiği ve çevredekilerin ise onları kurtarmak için seslenerek yönlendirdiği görülüyor.

(Batuhan Toprak/İHA)

Son dakika! Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika! Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika! Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika! Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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