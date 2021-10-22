Son dakika... Denizli'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer verildi - Son Dakika

Denizli'de Narko-Rehber projesi kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer verildi.

Çivril ilçesi Emine Özcan Anadolu Lisesi'ndeki seminerde katılımcılara uyuşturucu maddelerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Seminerde kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği ve "UYUMA" ihbar programı hakkında da bilgi verildi.

İl genelinde şimdiye kadar gerçekleşen seminerlerde 2 bin 179'u anne adayı olmak üzere 4 bin 149 kişinin katıldı.