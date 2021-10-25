Denizli'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 7 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 20 kilogram kıyılmış tütün, 287 bin 400 adet makaron, 47 bin 280 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 3 bin adet sigara yan ürünü, 168 adet bandrol ve 30 adet sigara sarma aleti ele geçirildi. - DENİZLİ