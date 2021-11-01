Son dakika... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Zanlıların oturdukları yerlerde 2 kilo 784 gram esrar, hassas terazi, 167 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve ona ait 16 mermi ele geçirildi.

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