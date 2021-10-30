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Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'de Türk kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'de Türk kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

30.10.2021 15:47
Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'de Türk kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türklerle bir araya geldi, onların iş, eğitim ve sivil toplum dünyasında gelişen rolünden gurur duyduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türklerle bir araya geldi, onların iş, eğitim ve sivil toplum dünyasında gelişen rolünden gurur duyduğunu söyledi.

Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Belçika'daki Türk derneklerinin, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türk bursiyer öğrencilerle buluştu.

Belçika'daki Türklerin iş, eğitim, sivil toplum dünyasında gelişen rolünden gurur duyduğunu söyleyen Kaymakcı, Brüksel'in hem AB hem NATO hem diğer uluslararası kurumlar açısından önemli fırsatlar sunduğunun ve Türklerin buralarda görev alması gerektiğinin altını çizdi.

Kaymakcı, kültürler ve medeniyetler arasında hızlı bir karşılaşmanın yaşandığı bir dönemden geçildiğini ifade ederek, "Önyargılı yaklaşmadan, genelleşmeden sorunun çözümüne yönelik adımları birlikte atmalıyız." diye konuştu.

Gençlerin Ufuk Avrupa, Erasmus, Avrupa Dayanışma Programları, Avrupa Koleji, Jean Monnet bursları gibi programlardan faydalanmasının önemi vurgulayan Kaymakcı, kendisinin de Avrupa Koleji bursiyeri olduğunu söyledi.

Kaymakcı, "İslam'a yapıştırılan" şiddet unsurunu en iyi şekilde ortadan kaldıracak ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de AB ile ilgili farklı alanlarda yetişmiş çok kişi olduğuna dikkati çekti.

Bu kişilerin AB ile ilişkiler rayına oturduğunda çok iyi adımlar atacağına inandığını belirten Kaymakcı, Türkiye'nin spordan eğitime pek çok alanda "Avrupalı" olduğunu kaydetti.

Kaymakcı, toplantıda katılımcıların öneri ve sorunlarını dinledi, onlarla ortak paydadaki konularda Türklerin rolünün ve Türkiye-AB projelerinin nasıl geliştirileceği ve çeşitlendirileceğini değerlendirdi.

Toplantıya, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ile Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen de katıldı.

Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'de Türk kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'de Türk kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'de Türk kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'de Türk kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'de Türk kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

Avrupa Birliği, Brüksel, Belçika, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'de Türk kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


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