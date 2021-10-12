Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 771'inci gününde sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemini sürdüren anne Esmer Koç, kızının HDP'liler tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK'ya verildiğini söyledi.

Evladını 8 yıldır aradığını ve yüreğine ateş düştüğünü anlatan Koç, "Neden kendi çocuklarını göndermiyorlar? Hep fakir fukaranın çocuklarını dağa gönderiyorlar. Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Kızımı HDP ve PKK'ya bırakmayacağım. Ömrümün sonuna kadar kızım için mücadele edeceğim. Devletimizin gücüyle evladımı alacağım." diye konuştu.

Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinden gelerek oğlu Mikail'e kavuşmak için eylem yapan baba Yusuf Erdinç ise evladının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü aktardı.

Evladından 5 yıldır haber alamadığını dile getiren Erdinç, şunları kaydetti:

"Evladım sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Oğlum için buraya geldim ve onu HDP'den istiyorum. Buraya dilenmeye değil, evladım için geldim. Oğlumun elinden kalemi aldılar, eline silah verdiler. Eylemi sonuna kadar sürdüreceğim. Oğlum için burayı terk etmeyeceğim."