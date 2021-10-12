Üye Girişi
Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

12.10.2021 13:46
Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika haberi: Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 771'inci gününde sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemini sürdüren anne Esmer Koç, kızının HDP'liler tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK'ya verildiğini söyledi.

Evladını 8 yıldır aradığını ve yüreğine ateş düştüğünü anlatan Koç, "Neden kendi çocuklarını göndermiyorlar? Hep fakir fukaranın çocuklarını dağa gönderiyorlar. Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Kızımı HDP ve PKK'ya bırakmayacağım. Ömrümün sonuna kadar kızım için mücadele edeceğim. Devletimizin gücüyle evladımı alacağım." diye konuştu.

Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinden gelerek oğlu Mikail'e kavuşmak için eylem yapan baba Yusuf Erdinç ise evladının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü aktardı.

Evladından 5 yıldır haber alamadığını dile getiren Erdinç, şunları kaydetti:

"Evladım sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Oğlum için buraya geldim ve onu HDP'den istiyorum. Buraya dilenmeye değil, evladım için geldim. Oğlumun elinden kalemi aldılar, eline silah verdiler. Eylemi sonuna kadar sürdüreceğim. Oğlum için burayı terk etmeyeceğim."

Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi 13:48 Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti 13:46 Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu 13:37 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar 13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı 13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi 12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu 12:21 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 12:09 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:48 Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi
13:47 Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı
13:46 Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti
13:43 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı
13:36 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
13:22 Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı
13:10 İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi
12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi
Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor         
13:53
Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı         
13:47
Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı         
13:44
Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var         
13:32
ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı         
13:27
İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi         
13:10
WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde         
12:27
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor         
11:48
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu         
11:12
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 13:58:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement