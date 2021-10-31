Diyarbakır'da korkutan tablo: 515 kazada 3 kişi öldü, 372 kişi yaralandı - Son Dakika

- Diyarbakır'da korkutan tablo: 515 kazada 3 kişi öldü, 372 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Eylül ayı trafik kaza bilançosu korkuttu, 515 kazada 3 kişi öldü, 372 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır'da Eylül ayı içerisindeki kaza bilançosu korkuttu. 515 kazada 3 kişi öldü, 372 kişi yaralandı. Kazaların 228'i ölümlü ve yaralanmalı olurken, 287'sini ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Sürücü hataları kazalara neden oluyor

Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek" olarak açıklandı.