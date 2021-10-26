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DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER - Son Dakika

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER

26.10.2021 23:21

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 20 Eylül'de ziyaret ettiği Bağlar ilçesinde futbol takımı forması sözü verdiği çocuklarla mahallede bir araya gelerek Beşiktaş, Diyarbakırspor ve Amed Sportif Faaliyet Kulübü forması dağıttı.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 20 Eylül'de ziyaret ettiği Bağlar ilçesinde futbol takımı forması sözü verdiği çocuklarla mahallede bir araya gelerek Beşiktaş, Diyarbakırspor ve Amed Sportif Faaliyet Kulübü forması dağıttı. Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Aşkın, daha sonra 'Narko Alan Diyarbakır' projesinde görev alan timlerle görüşerek, "Uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Biz bunları sokaklardan çıkaracağız. Gençlerimizi zehirleyemeyecekler" dedi.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ne 20 Eylül'de ziyaret gerçekleştiren Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, mahalledeki çocukların forma isteğini not aldı. Çocukların forma istekleri için mahallede çalışma yapan ekipler, Beşiktaş, Diyarbakırspor ve Amed Sportif Faaliyetler Kulübü formalarını hazırladı. Akşam saatlerinde mahalleye gelen Emniyet Müdürü Aşkın'ı, forma bekleyen yüzlerce çocuk karşıladı. Mahalle içerisine giren Aşkın, burada çocuklarla sohbet ettikten sonra istedikleri bedenlerdeki takımların formasını dağıttı.

'TAKIMIMIM FORMASINI ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Çocuklardan Hüseyin Baran Nazlı, çok mutlu olduğunu ve yarın yapacakları maçta hediye edilen formayı giyeceğini belirterek, " Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim. Takımımın formasını aldığım için çok mutluyum" dedi.

VATANDAŞLA ÇAY İÇİP SOHBET ETTİ

Emniyet Müdürü Aşkın, çocuklara formaları dağıttıktan sonra Nükhet Coşkun Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Aşkın, sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların sorunlarını not aldıran Aşkın, daha sonra kentte uyuşturucuyla mücadele konusunda 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' projesini anlattı. Vatandaşlara olası bir durumda polisi aramaları gerektiğini hatırlatan Aşkın, bir vatandaşın "Bizim bir Gaffar Okkan'ımız vardı nur içinde yatsın" sözü üzerine "Benim ağabeyimdi" ifadesini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen Aşkın, "Uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Biz bunları sokaklardan çıkaracağız. Gençlerimizi zehirleyemeyecekler. Gaffar müdürü sevenleri 24 Ocak'ta sizi Emniyet Müdürlüğü'ne bekliyoruz. Onun bir bambulu heykelini yaptıracağız. Emniyetin girişinde oraya bırakacağız. Herkesin evinde güldüğü o selamladığı fotoğraf var, onun için ailesi kim varsa çağıracağız. Diyarbakırlılara da diyeceğim ki, 'Gaffar Okkan'ı sevenler oraya gelsin' diyeceğim. Seneyi devriyesinde onun altına da sözünü yazacağız. Diyarbakır'ın huzuru ve güvenliği Türkiye'nin sigortasıdır yazısını da yazacağız" diye konuştu.

Bağlar ilçesinde 21 Eylül'de başlatılan ve halen süren 'Narko Alan Diyarbakır' projesinde görev alan timlerle bir araya gelen Aşkın, burada icra edilen görevin önemini anlattı.

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER
DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER
DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER
DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER
DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER
DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER
DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER
DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER
DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER
DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER

Hüseyin Aşkın, Diyarbakır, Bağlar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEYECEKLER - Son Dakika


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