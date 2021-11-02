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Son Dakika | Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika | Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti

02.11.2021 11:11
Son Dakika | Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukraynalı asker yaşamını yitirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukraynalı asker yaşamını yitirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün 11 kez, bugün 1 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Pavlopil, Svitlodarsk, Avdiyivka ve Vodyanik bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna, Ateşkes, Asker, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti - Son Dakika


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