Son dakika! DÖŞEMEALTI'NDA 2 ARAÇ ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ - Son Dakika

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde iki aracın çarpışması sonusu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza bugün saat 13.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi ile Recepli Caddesi'nin kesiştiği Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. F C.'nin (20) kullandığı 07 MMU 25 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken Recepli Caddesi'nden kavşağa çıkan Ali Tunç'un (70) kullandığı 07 LMP 55 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve tekerleği kopan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Ali Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araç sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi Döşemealtı ilçe merkezi istikameti bir süreliğine trafiğe kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ali Tunç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.Diğer yandan kaza anı bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza anında ticari araç sürücüsünün yol üstündeki çırpınışı ve çevredekilerin kazazedelere yardım için koşuşturması görüntülere yansıdı.