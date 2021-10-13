Üye Girişi
Son dakika! DR.ÖZEL: KORONAVİRÜS İLE İNFLUENZA KARIŞABİLMEKTE, PCR TESTİ YAPTIRMAMIZ GEREK - Son Dakika

Son dakika! DR.ÖZEL: KORONAVİRÜS İLE İNFLUENZA KARIŞABİLMEKTE, PCR TESTİ YAPTIRMAMIZ GEREK

13.10.2021 10:02

Son dakika gündem haberine göre KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selcan Arslan Özel, mevsim geçişleri nedeniyle günümüzde sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının hastalar tarafından sıklıkla koronavirüs ile karıştırıldığını belirterek, "Koronavirüs ve...

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selcan Arslan Özel, mevsim geçişleri nedeniyle günümüzde sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının hastalar tarafından sıklıkla koronavirüs ile karıştırıldığını belirterek, "Koronavirüs ve mevsim hastalıklarından olan influenzayı birbirinden ayırt etmek biraz zor. Çünkü ikisinde de ateş, kuru öksürük ve kas ağrıları olabilmekte. Bu nedenle koronavirüs, influenza dediğimiz mevsimsel griple karışabilmekte. Onun için semptomlar başladığı anda kendimizi izole edip, mutlaka bir koronavirüs polikliniğine gidip PCR testi yaptırmamız gerekiyor" dedi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Selcan Arslan Özel, son dönemlerde mevsim geçişine bağlı olarak artan solunum yolu enfeksiyonlarının koronavirüse benzer belirtiler gösterdiğini ifade ederek, bu hastalıkların birbirine karıştırılmamasının önemini vurguladı. Koronavirüsün mutasyona uğradığını ve zaman zaman semptomlarının çeşitlilik gösterdiğini de belirten Özel, herhangi bir şüphe durumunda insanların maske, mesafe ve temizlik kurallarıyla kendilerini izole etmeleri gerektiğini belirtti.

Son dönemlerde mevsim geçişiyle birlikte mevsimsel griplerden olan influenzanın koronavirüs ile sıkça karıştırıldığına da değinen Özel, 'Koronavirüs, influenza dediğimiz halk arasında domuz gribi de denen, ekim ortası ve kasım gibi başlayan mevsimsel griplerle karışmakta. Çünkü o hastalıklarda da ateş olmakta. Kas ağrısı, kırgınlık gibi koronavirüsün ilk başlarına benzer. Kuru öksürük influenzada da olur. Koronavirüste koku ve tat kaybı görmekteyiz ama influenzada bu yaşanmaz. Dolayısıyla semptomlar çok benziyor. Koronavirüsü soğuk algınlığı ile ayırt edebiliriz ama influenza ile koronavirüsü ayırt etmek zor. Çünkü ikisinde de ateş, kuru öksürük ve kas ağrıları olabilmekte. Onun için koronavirüs mevsimsel grip dediğimiz influenza ile karışabilmekte. Onun için semptomlar başladığı anda kendimizi izole edip, mutlaka bir koronavirüs polikliniğine gidip PCR testi yaptırmamız gerekiyor' dedi.

'GEÇEN SENE MEVSİMSEL GRİBİ ÇOK AZ GÖRMÜŞTÜK'

Geçen sene koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin, mevsimsel griplerin yayılmasını da önlediğini ifade eden Özel, sözlerine şöyle devam etti:

'Geçen sene kapanmalar vardı ve maske, mesafe, hijyen kurallarına daha fazla uyum gösteriyorduk. Bu nedenle influenza mevsimsel gribini o kadar az görmüştük ki inanamadık. Çocuk hastalarımız çok azdı. Ne yazık ki bu sene normalleşmeyle beraber, insanların aşıdan sonra maske, mesafe kurallarına uymasının azalmasıyla bu hastalıklar artışa geçti. Şu an tekrar görülmeye başlandı ve çok yaygın. Önlemlerimize devam etmeliyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak korunmaya devam etmeliyiz.'

'İKİ GÜN SÜREN ATEŞ VARSA MUTLAKA PCR TESTİ VERMELERİ GEREKİYOR'

Kişide oluşan semptomlar arasında iki gün süren ateş varsa mutlaka PCR testi verilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, 'Diğer solunum yolu enfeksiyonları da bu dönemde arttı. Burun akıntısı, halsizlik, hapşırık gibi durumlar olabilir. Böyle olduğunda hemen koronavirüs oldum diye düşünmemek lazım. Önlemler alarak biraz kendimizi takip etmemiz lazım. Eğer semptomlarda bir artış varsa ve iki günü geçen ateş varsa mutlaka koronavirüs testi vermeleri gerekiyor.' diye konuştu.

Son dakika! DR.ÖZEL: KORONAVİRÜS İLE İNFLUENZA KARIŞABİLMEKTE, PCR TESTİ YAPTIRMAMIZ GEREK
Son dakika! DR.ÖZEL: KORONAVİRÜS İLE İNFLUENZA KARIŞABİLMEKTE, PCR TESTİ YAPTIRMAMIZ GEREK
Son dakika! DR.ÖZEL: KORONAVİRÜS İLE İNFLUENZA KARIŞABİLMEKTE, PCR TESTİ YAPTIRMAMIZ GEREK
Son dakika! DR.ÖZEL: KORONAVİRÜS İLE İNFLUENZA KARIŞABİLMEKTE, PCR TESTİ YAPTIRMAMIZ GEREK

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! DR.ÖZEL: KORONAVİRÜS İLE İNFLUENZA KARIŞABİLMEKTE, PCR TESTİ YAPTIRMAMIZ GEREK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi 10:05 Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz 10:00 İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit 09:57 Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit
Yılmaz Erdoğan'dan 09:43 Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede 09:34 Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı 09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı 08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar 07:45 Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar

Son Dakika Haberleri
10:00 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor
09:57 Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit
09:43 Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap
09:34 Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede
09:29 İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya, gençlere seslendi: Büyüklerimizi örnek alalım
09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı
08:58 Vergi mahkemesi hakiminin şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı lojman evinde bulundu
08:53 Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor
08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
08:37 Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler         
10:06
Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında değişiklik gösterecek Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında değişiklik gösterecek         
10:03
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı         
09:38
Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi         
09:33
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi         
20:50
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 10:11:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! DR.ÖZEL: KORONAVİRÜS İLE İNFLUENZA KARIŞABİLMEKTE, PCR TESTİ YAPTIRMAMIZ GEREK - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement