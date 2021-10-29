Son dakika! Dünürünü öldürüp 2 kişiyi ağır yaraladı, olay yerine gelince yakalandı - Son Dakika

Kırşehir'de, dünürünü öldürüp ailesini yaralayan zanlı komşusunun bahçesinde kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay, Çukurçayır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A., (62), henüz bilinmeyen bir nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan R.A., tüfekle ateş etti. İhbarın ardından Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği evde geniş güvenlik önlemleri alırken olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Yaşanan olayda R.A.'nın dünürü olan S.Ç., (62) ve kızı E.Ç. (41) ağır yaralanırken, S.Ç.'nin eşi A.Ç. (64) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından uzaklaşan R.A., sonradan geldiği olay yerinde yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

Polis yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - KIRŞEHİR