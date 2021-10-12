Son dakika! Duru'nun ölümünde kusurlu restoran sahipleri ve çalışanlara para cezası - Son Dakika

MERSİN'de, ailesiyle gittiği restorandaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılan Duru Tan'ın (5) ölümüyle ilgili davada asli kusurlu bulunan işletme sahipleri Fatma Ata ile oğlu Hasan Ata'ya 3'er yıl 4'er ay, çalışanlar Mehmet Selim Babaoğlu ve Enver Uzunselvi'ye ise 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Hapis cezası, para cezasına çevrildi.

Mersin Serbest Bölgesi'nde işçi olarak çalışan, 30 Ağustos 2019'da yaş gününü kutlayan Zafer Tan (47), akşam yemeği için eşi Nilgün (39) ile kızları Duru ve Duygu'yu (17) Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki restorana götürdü. Yemekten sonra Duru, ablasının yardımıyla oyun parkındaki oyuncak helikoptere bindi. Bir süre sonra Duru'nun hareket etmediğini fark eden aile, sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duru, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapıldığı belirlenen Duru, Güneykent Mezarlığı'nda defnedildi.