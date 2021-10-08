Son dakika... Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Düzce'de jandarma ekiplerinin yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Alay Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerinin katılımıyla yol denetimi gerçekleştirildi.
Narkotik köpeklerinin de yer aldığı denetimlerde ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yaptı.
Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen denetimlerde gözaltında alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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