Son dakika! Edirne'de sahte içkiye 2 gözaltı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, piyasaya sahte alkollü içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde C.A. ve A.Ö.'ye ait eve baskın yapan ekipler, 62 şişe sahte içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evde pet şişeler içerisinde ele geçirilen sahte içkiyle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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