Son dakika: ELAZIĞ'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Akpınar Mahallesindeki Atatürk Bulvarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 23 ABL 883 plakalı jip, 23 ABM 459 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önündeki 2 araca daha çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.