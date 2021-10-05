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Son dakika! Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın - Son Dakika

Son dakika! Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

05.10.2021 09:56
Son dakika! Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın, System.String[]

Son dakika haberi: Elazığ'da bir şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Elazığ'da bir şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın şantiyesinde bulunan konteynerde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangını, fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında konteyner kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Son dakika! Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Yangın, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın - Son Dakika


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