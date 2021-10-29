Son dakika... Emekleyerek kasadan para çaldı: O anlar kamerada - Son Dakika

Bağcılar'da bir fırına emekleyerek giren hırsız, kasadaki paraları çaldı. Hırsızın emekleyerek kasadaki paraları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bağcılar'daki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde bir börekçinin önünden geçen hırsız içeride kimsenin olmadığını fark edince harekete geçti. Bir süre börekçinin önünde keşif yapan hırsız, içeride kimsenin olmadığından emin olunca emekleyerek dükkana girdi. Kasadaki paraları alan hırsız, daha sonra yine emekleyerek dükkandan çıktı ve koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bu enteresan anlar ise börekçide bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Emekleyerek paradaki kasaları çalan hırsız kamerada

Görüntülerde hırsız ilk olarak börekçinin önünden geçiyor. Bu sırada börekçiye bakan hırsız içeride kimsenin olmadığını fark ediyor. Bir süre börekçinin önünde dolaşan hırsız içeride kimsenin olmadığından emin olduğunda emekleyerek kasaya doğru gidiyor. Kasada bulunan paraları alan hırsız daha sonra geldiği gibi yine emekleyerek börekçiden çıkıyor ve koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. - İSTANBUL