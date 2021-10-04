Emine Yanıkoğlu'nun katil zanlısı Soner Yanıkoğlu'nun, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Soner Yanıkoğlu ile Emine Yanıkoğlu'nun babası Temel Durgar, annesi Şencan Durgar ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada Emine Yanıkoğlu'nun arkadaşı S.G. (17) tanık olarak dinlendi.

Soner Yanıkoğlu'nun eşini kıskandığını ve çiftin geçinemediklerini belirten S.G, "Emine Yanıkoğlu'nun erkek arkadaşının olduğu" yönünde emniyette verdiği ifadeyi, üzerinden zaman geçtiği için hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme Başkanının, "2020'nin Ocak ayında Soner, Emine'yi eve çağırmış. Evde bulundukları sırada Emine'nin kafasına tüfek dayayıp 'ya benimsin ya toprağın' diyerek ilişkilerinin devam etmesini istemiş. Emine de korkudan o günden sonra tekrar ilişkiye başladı." şeklindeki ifadesini hatırlatması üzerine de tanık S.G, yaşananların kendisine bu şekilde anlatıldığını aktardı.

Tanık beyanından sonra son sözleri sorulan sanık Soner Yanıkoğlu, "Çok pişmanım. Ekleyecek bir şeyim yok. Bir sonraki celseye de katılmak istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Emine Yanıkoğlu, 30 Temmuz 2020'de babası ve üvey annesinin Keçiören'deki evinde, eşi Soner Yanıkoğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emine Yanıkoğlu ile sanığın 2018'de evlendikleri ve bir çocuklarının olduğu, genç kadının cinayetten bir süre önce ameliyat olan üvey annesiyle ilgilenmek için babasının evinde kalmaya başladığı aktarılmıştı.

İddianamede, Soner Yanıkoğlu hakkında, "eşi tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.