Son dakika: Emre Mays'ın ölümünde polislerin ihmali davası - Son Dakika

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürülmesinde ihmali oldukları iddia edilen iki polis memurunun davasında tanık dinlendi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisi girişine 7 Ocak 2020 tarihinde ambulansla getirilen ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays, (17), Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin ihmalleri olduğu öne sürülen iki polis memurunun 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada polis memuru sanıklar O.C. ile S.K. ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Adli vakaya polisler bakar"

Duruşmada tanık olarak beyanda bulunan hastane güvenlik görevlisi A.E., olay anında hastanede görevli olduğunu belirterek, "Ölen şahsın annesi içeri gelip 'sedye var mı' diye bağırdı, o esnada ambulans şoförü içeri girerken 'şahsı bıçaklıyorlar' diye bağırdı. Maktul Emre Mays, biz dışarı çıktığımızda sedyeden yere düşmüştü. Adli vakaya polisler bakar. Polis eşliğinde gelmişlerdi. Onlar bildiğim kadarıyla sıkıntılı bir durumsa beklerler normalde" dedi.

"Polisler benden önce silahları çekip kişiyi durdurmuşlardı"

Beyanda bulunan diğer hastane güvenlik görevlisi tanık A.Ş. ise "Olayın olduğu tarih yoğun bir gündü. Adli olaylar fazlaydı. Olayın yaşandığı saatler içerisinde bağrışmaları duymamla dışarı çıktım. O esnada bir kişinin koştuğunu gördüm, polisler benden önce silahları çekip kişiyi durdurmuşlardı. Polis memurları bizim gözlemlediğimiz kadarıyla sadece eşlik eder. Genelde vakayı bırakırlar, hastane polisine bilgi verilir ve giderler. Dışarıda sıkıntılı bir durum varsa ve kendilerine verilmiş görev neyse onu yaparlar" ifadelerini kullandı.

Sanıklar, tanık beyanlarına karşı bir diyeceklerinin olmadığını söylerken, tarafların avukatları eksikliklerin giderilmesini istedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme, beyanları alınmayan 3 tanığın beyanlarının alınması için bir sonraki celse hazır edilmesi ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisi girişine 7 Ocak 2020 tarihinde, saat 02.00 sularında, ağabeyiyle kavga ettiği iddiasıyla, ambulansla getirilen ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays (17), Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmış ve Kutlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamenin gönderildiği İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, 16 Aralık 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Mays'ı husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçaklayan tutuklu sanık Kutlu, 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış ve cezasında indirim uygulanmamıştı. Sanık avukatı, davanın karara bağlanmasının ardından İstinaf Mahkemesine dilekçe sunarak karara itiraz etmiş, karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesince onanmıştı.

Olaya ilişkin hastane önünde olan iki polis memuru hakkında da ihmalleri olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, yaralı şahısların güvenliğini sağlamak ve olaya taraf olan şahısların birbirlerine zarar vermesini önlemek amacıyla görevli olan polis memuru şüphelilerin olaya müdahale etmediği, görevlendirilmiş olmalarına rağmen, görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri ve anlık refleks göstermeyerek gerekli müdahalede bulunmadıkları gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL