Aramada, 418 gram esrar, satışa hazır vaziyette bir miktar metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarıyla ilgili konuşmak istemedi

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Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır