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Erzincan'da yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

İzzetpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Yılmaz Mercandağı'nın (46) işe gelmediğini fark eden arkadaşları, kendisine ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

Eve giren sağlık ve polis ekipleri, kanepede hareketsiz yatan Mercandağı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sobadan sızan gazdan zehirlendiği tahmin edilen Mercandağı'nın odasındaki soba borusunun yerinden çıktığı gözlendi.

Cumhuriyet savcısı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrası Mercandağı'nın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.