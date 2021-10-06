Son dakika... Esenyurt'ta şarja takılan cep telefonu patladı, yangın çıktı - Son Dakika

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatı katında şarja takılan cep telefonunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesiyle çatı katındaki ev alevlere teslim olurken, dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Kıraç'ta Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan kadın telefonu şarja taktı. Bir süre sonra bataryanın fazla ısınmasıyla telefon patladı ve evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, kadın yangını söndürmeye çalıştı ama çabası yeterli olmayınca kadın oğlunu da alarak can havliyle dışarı kaçtı. Çatı katını alevler sararken, binadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Paniğe de neden olan yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ile oğlu ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kadının dayısı Mustafa Gökmen, "Evde otururlarken telefonu şarja takmışlar, bir anda patlama olmuş. Yangını söndürmeye çalışmışlar ama yangın kontrolden çıkmış. Ardından yeğenim ve oğlu kendilerini dışarıya atmışlar. Onlar sadece dumandan etkilendiler" dedi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)