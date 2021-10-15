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Eskişehir'de bıçaklı kavga lise öğrencisinin sonu oldu - Son Dakika

Eskişehir'de bıçaklı kavga lise öğrencisinin sonu oldu

15.10.2021 13:52
Eskişehir'de bıçaklı kavga lise öğrencisinin sonu oldu

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kahvehanenin önünde iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Kerem D., Onur Ö. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan lise öğrencisi Kerem D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kerem D., 2 günün sonunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayının şüphelisi Onur Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Onur Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Eskişehir'de bıçaklı kavga lise öğrencisinin sonu oldu

Atatürk Bulvarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de bıçaklı kavga lise öğrencisinin sonu oldu - Son Dakika


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