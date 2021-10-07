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Son dakika! Etiyopya Hava Yollarından Tigraylı isyancılarla mücadele için silah taşıma iddiasına ret - Son Dakika

Son dakika! Etiyopya Hava Yollarından Tigraylı isyancılarla mücadele için silah taşıma iddiasına ret

07.10.2021 22:37
Son dakika! Etiyopya Hava Yollarından Tigraylı isyancılarla mücadele için silah taşıma iddiasına ret

Son dakika haberler... Etiyopya Hava Yolları, uçaklarının kuzeyde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle çatışmalarda kullanılmak üzere silah taşıdığı iddialarını yalanladı.

Etiyopya Hava Yolları, uçaklarının kuzeyde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle çatışmalarda kullanılmak üzere silah taşıdığı iddialarını yalanladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli medya kuruluşu CNN International'ın bazı belge ve görgü şahitlerine dayanarak hazırladığı haberin asılsız olduğu ifade edildi.

Etiyopya Hava Yollarına ait uçakların kuzeyde isyancılara yönelik çatışmalarda kullanılmak üzere silah taşıdığı iddialarının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, bölgeye sadece gıda malzemelerinin taşındığı kaydedildi.

Açıklamada, ortaya konulan fotoğrafların Etiyopya Hava Yollarınca bilinmediği belirtildi.

Şirket ayrıca, şimdiye kadar etnik kökeninden ötürü kimseyi işten çıkarmadığını ve bunun kolaylıkla kayıtlarla açığa kavuşabileceğini aktardı.

Etiyopya'da kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı başlatılan askeri operasyon sonrası ülkedeki Tigray kökenli vatandaşların ayrımcılığa maruz kaldığı ileri sürülmüştü.

CNN'in haberinde, Etiyopya hükumetinin ülkenin başkenti Addis Ababa ile Eritre'nin Asmara ve Masavva şehirleri arasında sefer düzenleyen ticari uçaklarla Kasım 2020'de Tigray'a silah taşıdığı öne sürülmüştü.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Etiyopya, Medya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Etiyopya Hava Yollarından Tigraylı isyancılarla mücadele için silah taşıma iddiasına ret - Son Dakika


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