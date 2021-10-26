Son dakika: Etiyopya, Tigraylı isyancıların askeri eğitim merkezini vurduğunu duyurdu - Son Dakika

ADDİS Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik hava saldırılarını ikinci haftada da sürdürerek askeri eğitim merkezini hedef aldı.

Etiyopya İletişim Ofisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, Tigray'ın başkenti Mekelle'nin yakınlarındaki Quiha'da bulunan askeri eğitim merkezinin havadan vurulduğu belirtildi.

Vurulan eğitim merkezinde TPLF'nin hususi militanlarının yetiştirildiği aktarıldı.

Etiyopya ordusu, 24 Ekim'de, Tigray eyaletinin Mai Tsebri ve Adwa bölgesinde TPLF'ye ait diğer bir eğitim merkezi ve silah üretim tesisini vurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Etiyopya ordusu ile TPLF militanları arasında Amhara ve Afar bölgelerindeki çatışmalar halen sürüyor.

Aylar sonra hava saldırıları yeniden başladı

Etiyopya, aylar sonra bölgeye 18 Ekim'de yeniden hava saldırıları yapmaya başlamıştı. BM, geçen haftaki saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.