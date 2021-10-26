Son dakika: Fas'ta yapılacak "Afrika Aslanı 2022" askeri tatbikatının hazırlıklarına başlandı - Son Dakika

Fas'ta yapılacak olan Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı "Afrika Aslanı 2022" için hazırlık planlamalarına başlandığı bildirildi.

ABD'nin Rabat Büyükelçiliğine ait resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Afrika'nın en büyük askeri tatbikatının geri dönüş planları bu hafta Agadir'de yapılmaya başlandı." ifadelerine yer verildi.

ABD, Tunus, Senegal ve Gana'dan gelen askerlerin Fas Krallığı'nın güney bölgesinde bulunan ordu karargahında "Afrika Aslanı 2022" tatbikatı için hazırlıklara başladığı belirtildi.

Büyükelçilik açıklamasında, tatbikatın ne zaman yapılacağına ilişkin ise kesin bir tarih paylaşılmadı.

Fas ordusu, son olarak "Afrika Aslanı 2021" tatbikatının 3 kıtadan 9 ülkenin katılımıyla 5-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

ABD'nin Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini ilan etmesinin ardından yapılan ilk "Afrika Aslanı 2021" tatbikatı, bölgenin en büyük kenti olan Ed-Dahle yakınındaki Mahbes bölgesini de kapsamıştı.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak tatbikat, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksellik kazanmıştı.