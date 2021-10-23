Fatih'te yol verme kavgasında sopalı dayak kamerada - Son Dakika

Fatih'te yol verme kavgasında sopalı dayak kamerada

Mahalleli hem lüks araca zarar verdi, hem de sahibini dövdü

İSTANBUL - Fatih'te sokak içerisinde iki araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgasına mahalleli de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kavgada mahalleli lüks araca zarar verirken, sahibini ise sopalarla öldüresiye dövdü. Yaşanan o dehşet anları ise, kameraya yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Karagümrük Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, sokak içerisinde denk gelen iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Sürücüler bir süre sonra araçlarından inerek bir birlerine saldırmaya başladılar. Sürücüler arasındaki kavgaya bir süre sonra mahalleli de dahil olunca ortalık adeta savaş alanına döndü. Mahallede bir grup sürücüleri ayırmaya çalışırken, bir grup ise kavgaya dahil oldu. Sinirlerine hakim olamayan şahıs, araca sopalarla, bazı gençler ise tekmelerle araca zarar verdi.

Öfkeli kalabalık yere düşen şahsı sopalarla öldüresiye dövdü

Kavga sırasında yere düşen şahsa vatandaşlar elindeki sopalarla öldüresiye dayak attı. Yerde hareketsiz yatmasını dikkate almayan mahalleli defalarca sopa ve tekmelerle darp etti. Araya giren diğer vatandaşlar dayak yiyen şahsı mahallelinin elinden zor aldı.

Yol verme kavgasındaki dehşet anları kamerada

Fatih Karagümrük Mahallesinde yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öfkeli kalabalığın araca tekmelerle ve sopalarla saldırdığı, daha sonra ise bir kişi aralarına alarak sopa ve tekmelerle öldüresiye dayak attıkları görülüyor.