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Son dakika! Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

30.10.2021 15:00
Son dakika! Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Öğrenci Kampüsü önündeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 M 0118 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 AHN 753 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, çoğunluğu otobüste olmak üzere, araçlarda bulunan Nusret Basmacı öldü, 11 kişi ise yaralanmıştı. Kazada yoğun bakımda tedavi altında olan Türkan Yüksekyayla da müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ile ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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