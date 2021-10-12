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Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı - Son Dakika

Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı

12.10.2021 10:44

Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan H.E'nin, KKTC'de bulunduğu tespit edildi.

KKTC polisi ile Mersin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alınan zanlı, deniz yoluyla Mersin'e getirildi.

H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı
Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı
Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı
Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Mersin, Mahrem, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı - Son Dakika
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