Son dakika... FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Bu kapsamda 7'si aktif görevde, 53'ü kamu kurumlarından ihraç edilmiş 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki "mahrem imam"lara yönelik soruşturma başlatıldı.

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için reçeteyi verdi: Esaslı bir reform şart