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Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı - Son Dakika

Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı

10.10.2021 21:19
Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldığı belirtilerek, "Saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.


Özel Harekat, Saldırı, Şehit, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı - Son Dakika
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