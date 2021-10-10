Son dakika! FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE ZIRHLI ARACA SALDIRI 1 POLİS ŞEHİT, 3 POLİS YARALI - Son Dakika

Halil Umut Meler öyle bir maça atandı ki sosyal medyada dalga konusu oldu

SURİYE'nin Mare kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya PKK YPG'li teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Özel Harekat polisi Cihat Şahin şehit oldu, 1'i ağır 3 polis yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Mare kenti yakınlarında devriye görevi yapan TSK'ya ait konvoya, akşam saatlerinde PKKYPG'li teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle konvoyda bulunan zırhlı araç isabet aldı. Araçta bulunan Suriye Görev Gücünde görevli Gaziantep Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Cihat Şahin şehit oldu, 3 polis de yaralandı. Yaralı polisler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk, hastaneye gelerek yarılıların durumları hakkında bilgi aldı.Şehit polis Şahin'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.