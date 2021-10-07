Son dakika! Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı - Son Dakika

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

Şehit Özköse'nin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Özköse'nin cenazesi, Samsun'a gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.