Son dakika: Fransa'da terör saldırısı planlayan aşırı sağcılara hapis cezası - Son Dakika

Örgütün ülkede terör saldırıları düzenlemeyi planladığı, özellikle Müslümanları, Arapları, siyahileri ve iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Grup Başkanvekili Christophe Castaner ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon'u hedeflediği kaydedildi.

4 kişiyi daha suçlu bulan mahkeme, OAS örgütünün 60'lı yıllarda Cezayir 'in bağımsızlığına karşı kanlı baskınların sorumlusu "1961 Gizli Ordu Örgütü"nün devamı olduğunu belirtti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı OAS örgütünün kurucusu Logan Nisin'e 9 yıl ve yardımcısı Thomas Annequin'e 8 yıl hapis cezası verdi.

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