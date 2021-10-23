Son dakika! Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü - Son Dakika

Baba M.Y'nin emniyetteki ifadesinde, kızına yemek yemediği için yumruk attığını ve çocuğunun yere düştüğünü söylediği öğrenildi.

Güneykent Mahallesi'nde yaşayan baba M.Y, iddiaya göre yemek yemediği için dört gün önce 1,5 yaşındaki kızı E.H.Y'ye yumruk attı.

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